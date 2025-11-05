Con Coquimbo Unido celebrando el título con cuatro fechas de anticipación, el Campeonato Nacional entra en zona de definiciones, tanto por la clasificación a torneos internacionales como por la lucha por mantener la categoría, más aún tras el duelo pendiente entre la U y Everton.

Con el triunfo de este miércoles, Universidad de Chile (45 pts) estrechó aún más las diferencias en la pelea por conseguir el tan ansiado “Chile 2” de la Copa Libertadores, cupo que actualmente posee Universidad Católica (48 pts), pero que es escoltada de cerca por O’Higgins (47 pts), Palestino (45 pts) y los propios azules.

En cuanto a la Copa Sudamericana, Cobresal (44 pts) y Audax Italiano (43 pts) corren con ventaja sobre un Colo Colo (38 pts) que deberá ganar todos sus partidos si quiere soñar con clasificar a una competencia internacional en 2026.

En contraparte, en la indeseada lucha por mantener la categoría, Everton (23 pts) —al igual que Deportes Limache (22 pts)— desaprovechó la oportunidad de escaparse de Unión Española (21 pts) y Deportes Iquique (15 pts), quienes marcan el descenso a la Primera B. Por otro lado, La Serena (27 pts) y Unión La Calera (29 pts) tampoco pueden confiarse.