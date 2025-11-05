;

CLASIFICACIÓN . Triunfo de la U ajusta la lucha por el “Chile 2” y el descenso: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Los azules se metieron de lleno en la lucha por Copa Libertadores, mientras que Everton quedó muy cerca de la “zona roja”.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con Coquimbo Unido celebrando el título con cuatro fechas de anticipación, el Campeonato Nacional entra en zona de definiciones, tanto por la clasificación a torneos internacionales como por la lucha por mantener la categoría, más aún tras el duelo pendiente entre la U y Everton.

Con el triunfo de este miércoles, Universidad de Chile (45 pts) estrechó aún más las diferencias en la pelea por conseguir el tan ansiado “Chile 2” de la Copa Libertadores, cupo que actualmente posee Universidad Católica (48 pts), pero que es escoltada de cerca por O’Higgins (47 pts), Palestino (45 pts) y los propios azules.

Revisa también:

ADN

En cuanto a la Copa Sudamericana, Cobresal (44 pts) y Audax Italiano (43 pts) corren con ventaja sobre un Colo Colo (38 pts) que deberá ganar todos sus partidos si quiere soñar con clasificar a una competencia internacional en 2026.

En contraparte, en la indeseada lucha por mantener la categoría, Everton (23 pts) —al igual que Deportes Limache (22 pts)— desaprovechó la oportunidad de escaparse de Unión Española (21 pts) y Deportes Iquique (15 pts), quienes marcan el descenso a la Primera B. Por otro lado, La Serena (27 pts) y Unión La Calera (29 pts) tampoco pueden confiarse.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad