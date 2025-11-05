Ataque armado deja una mujer muerta y un hombre herido en Quilicura: investigan un posible ajuste de cuentas

Durante la madrugada de este martes, una mujer de 44 años fue asesinada a balazos mientras se encontraba al interior de un automóvil estacionado en la población Valle de la Luna, en la comuna de Quilicura.

De acuerdo a los primeros antecedentes, un segundo vehículo llegó hasta el lugar y desde su interior desconocidos efectuaron múltiples disparos contra el auto en que estaban las víctimas.

La mujer fue alcanzada por las balas y murió en el lugar , mientras que su acompañante, un hombre de 36 años, resultó con heridas y fue trasladado al Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital.

El comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que “carabineros efectuaban patrullaje preventivo por calle Las Violetas cuando detectan un vehículo con personas alrededor. Al verificar la situación, constatan múltiples impactos balísticos en el costado del conductor y a dos personas heridas en su interior, una de ellas sin signos vitales”.

Además, se informó que la víctima fatal tenía antecedentes vinculados al tráfico de drogas, y la principal hipótesis que maneja la PDI, en coordinación con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, es un posible ajuste de cuentas.