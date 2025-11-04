Esposo de exministra Ángela Vivanco se entrega voluntariamente a Carabineros tras allanamiento en su casa

Durante la noche de este martes, Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, se presentó voluntariamente ante el OS-7 de Carabineros.

Lo anterior luego de que su vivienda fuera allanada en el marco de la investigación por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

La causa, dirigida por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y lavado de activos vinculados a un fallo judicial que habría favorecido a un consorcio bielorruso en un contrato con Codelco.

Migueles llegó acompañado de su abogado y evitó referirse al fondo de la investigación, señalando brevemente: “No sé, porque es reservado, no tengo idea de eso”.

Su entrega ocurre horas después de las diligencias realizadas por el OS-7 en tres domicilios: el suyo y los de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Es una información en desarrollo…