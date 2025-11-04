Esposo de exministra Ángela Vivanco se entrega voluntariamente a Carabineros tras allanamiento en su casa
La Fiscalía indaga eventuales delitos de corrupción y lavado de activos ligados a un fallo que benefició a un consorcio extranjero en contrato con Codelco.
Durante la noche de este martes, Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, se presentó voluntariamente ante el OS-7 de Carabineros.
Lo anterior luego de que su vivienda fuera allanada en el marco de la investigación por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.
Revisa también:
La causa, dirigida por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y lavado de activos vinculados a un fallo judicial que habría favorecido a un consorcio bielorruso en un contrato con Codelco.
Migueles llegó acompañado de su abogado y evitó referirse al fondo de la investigación, señalando brevemente: “No sé, porque es reservado, no tengo idea de eso”.
Su entrega ocurre horas después de las diligencias realizadas por el OS-7 en tres domicilios: el suyo y los de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Es una información en desarrollo…
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.