Municipio de Quilicura declara “urgencia comunal” debido a “sucesivos hechos delictuales”

La Municipalidad de Quilicura emitió un comunicado informando que este domingo declaró “urgencia comunal” debido a “los sucesivos hechos delictuales ocurridos en los últimos días”.

Para el municipio, añade el documento, estos sucesos “han causado una constante preocupación de nuestra gestión municipal y, por cierto, también de nuestras vecinas y vecinos”.

Con el decreto de “urgencia comunal” se podrán “agilizar los procesos administrativos necesarios para la adquisición de materiales y elementos que fortalezcan la seguridad en la comuna”, detalló la municipalidad.

Llamado al Estado de Chile

En ese sentido, sostuvo que “el objetivo es brindar mayor protección y tranquilidad a toda la ciudadanía de Quilicura”.