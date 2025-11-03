Municipio de Quilicura declara “urgencia comunal” debido a “sucesivos hechos delictuales”
Desde la municipalidad hicieron un llamado a que el Estado y sus instituciones “tomen las acciones necesarias para contribuir a la seguridad”.
La Municipalidad de Quilicura emitió un comunicado informando que este domingo declaró “urgencia comunal” debido a “los sucesivos hechos delictuales ocurridos en los últimos días”.
Para el municipio, añade el documento, estos sucesos “han causado una constante preocupación de nuestra gestión municipal y, por cierto, también de nuestras vecinas y vecinos”.
Revisa también
Con el decreto de “urgencia comunal” se podrán “agilizar los procesos administrativos necesarios para la adquisición de materiales y elementos que fortalezcan la seguridad en la comuna”, detalló la municipalidad.
Llamado al Estado de Chile
En ese sentido, sostuvo que “el objetivo es brindar mayor protección y tranquilidad a toda la ciudadanía de Quilicura”.
De igual forma, el municipio hizo un llamado a que “el Estado de Chile y sus instituciones tomen las acciones necesarias para contribuir a la seguridad que la comunidad merece”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.