VIDEO. Su actitud impacta: Filtran registros del momento en que Jorge Ugalde recibe a Carabineros por muerte de fotógrafo de la Teletón y sus hijos

Las imágenes de T13 son impactantes, y en ellas se ve al ahora detenido cuñado hablando del deceso que él mismo habría provocado.

Soledad Reyes

Su actitud impacta: Filtran registros del momento en que Jorge Ugalde recibe a Carabineros por muerte de fotógrafo de la Teletón y sus hijos

Son registros que estremecen ahora que ya empieza a conocerse poco a poco la verdad respecto al crimen del fotógrafo de la Teletón, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos hijos en La Reina.

Es que Jorge Ugalde, su cuñado, fue detenido y ahora permanece en prisión preventiva, como el principal sospechoso de haber matado a los tres fallecidos.

Un hecho terrible que ha conmocionado a la opinión pública, y del que T13 obtuvo exclusivas imágenes donde se ve cómo Ugalde informó y recibió a Carabineros minutos después del deceso.

EL IMPACTANTE VIDEO

Así, tranquilo y explicándole a los funcionarios lo ocurrido, el sospechoso les dice que dentro de la casa están los tres cuerpos.

Incluso, habla de un posible impacto balístico, indicando que “no escuchó nada” y que “no tiene idea”.

Un material clave para la investigación, que ahora lo mantiene como sospechoso de ser el autor de las muertes, en un caso que indigna y conmueve.

REVISA AQUÍ EL REGISTRO

