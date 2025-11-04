TVN revela los montos de dinero por los que vendieron sus inmuebles: ¿Se salvarán de la crisis?

La situación financiera de Televisión Nacional de Chile (TVN) continúa generando debate, luego de que se difundieran cifras erróneas sobre la venta de algunos de sus bienes inmobiliarios. En respuesta, el canal público emitió un comunicado oficial para precisar los valores reales.

“Televisión Nacional de Chile se encuentra en proceso de venta de algunos de sus activos, en el marco de un plan de sostenibilidad financiera para asegurar el cumplimiento de su misión pública en el mediano y largo plazo. En relación con cifras difundidas por algunos medios de comunicación, TVN aclara que los valores publicados no corresponden a los montos reales”, indicó la señal estatal.

Según detalló el canal, “el inmueble de Punta Arenas está en un proceso de venta por 90.000 UF (equivalentes a $3.532 millones), mientras que el terreno de Copiapó fue vendido en 8.000 UF (aproximadamente $314 millones). En conjunto, ambas operaciones totalizan 98.000 UF, equivalentes a $3.846 millones, cifras sustancialmente menores a las mencionadas en algunas publicaciones de prensa”.

Asimismo, el documento subraya que “estos valores están plenamente ajustados a las características de cada propiedad y a las condiciones reales del mercado inmobiliario”.

La estación recalcó “que esta operación no compromete la presencia ni la operación regional de TVN, y no afecta su patrimonio cultural, histórico ni audiovisual. La difusión y cobertura regional del canal están plenamente aseguradas, manteniendo su compromiso con todas las regiones del país”.

Finalmente, el comunicado cierra destacando que “TVN continuará avanzando en su proceso de modernización y reorganización patrimonial, con el objetivo de fortalecer su rol público, mantener su presencia en todas las regiones del país y seguir contribuyendo a la vida democrática, cultural y social de Chile”.