En medio de complejo escenario financiero: TVN vende dos terrenos por más de $6.500 millones

La empresa pública busca generar liquidez y reducir gastos mientras mantiene en venta otros cuatro inmuebles en distintas ciudades del país.

Martín Neut

Televisión Nacional de Chile (TVN)

Televisión Nacional de Chile (TVN) / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

Televisión Nacional de Chile (TVN) avanza en su plan de venta de activos regionales como parte de una estrategia para enfrentar su crisis económica.

La empresa estatal concretó la enajenación de dos terrenos —uno en Copiapó y otro en Punta Arenas— por un total superior a $6.500 millones.

El proceso fue gestionado por la consultora Colliers, que detalló que el predio en Copiapó, ubicado en avenida Los Carrera, tiene 2.560 metros cuadrados y fue vendido por UF 11.000 (alrededor de $435 millones).

En tanto, la propiedad de Punta Arenas, situada en avenida 21 de Mayo, abarca 104 mil metros cuadrados de terreno y 1.000 metros cuadrados construidos, alcanzando un valor de UF 154.000 (unos $6.100 millones).

Las demás construcciones en venta

TVN aún mantiene a la venta otros cuatro inmuebles en La Serena (2.800 m2 y valor de 49.500 UF), Viña del Mar (844 m2 y valor de 14.500 UF), Talcahuano (2.500 m2 y valor de 42.000 UF) y Temuco (2.911 m2 y valor 1.300 UF), también a cargo de Colliers.

Según la consultora, estos procesos han despertado un “alto interés debido a las ubicaciones y características” de las propiedades.

Con esta operación, la señal pública busca generar liquidez y reducir costos en medio de un complejo escenario financiero que la ha llevado a implementar diversas medidas de ajuste.

