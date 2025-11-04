;

Tras cambio de medida cautelar: ejecutiva de Arsmate revela cuál fue la propuesta ofrecida a Camila Polizzi

La excandidata a alcaldesa pasó a tener arresto domiciliario nocturno, y señaló que con esta nueva medida “se vienen algunas cosas, ahora que puedo desplazarme durante el día”.

Luego de pasar 673 días bajo arresto domiciliario total, Camila Polizzi obtuvo una modificación en sus medidas cautelares en el marco de la arista Fundación En Ti del Caso Convenios. La excandidata a Alcaldesa pasó a tener arresto nocturno, arraigo nacional y firma quincenal.

La también excandidata a diputada está siendo investigada por estafa, lavado de activos y usurpación de identidad, delitos vinculados al presunto uso irregular de $250 millones del Gobierno Regional del Biobío, traspasados a la fundación donde se desempeñaba como coordinadora.

Tras conocerse la resolución judicial, Paola Rojas, gerente comercial de Arsmate, plataforma de contenido para adultos donde Camila Polizzi trabaja, confirmó que la imputada retomará sus actividades. “Hoy me llamó para contarme que le había ido bien, que había salido todo bien y que ya nos pusiéramos a trabajar”, relató a LUN.

La ejecutiva explicó además que el caso de la exaspirante a alcaldesa no constituye una excepción dentro del sitio. “Nosotros no hacemos ninguna discriminación en relación a estas personas”, señaló, destacando que la plataforma permite a cualquier usuario mayor de 18 años subir contenido, siempre que cumpla con las normas internas.

Paola Rojas recordó que en junio, cuando el tribunal permitió a Camila Polizzi presentarse en el Club Diosas, ya habían conversado sobre su posible participación más activa en el proyecto. “Una vez que su situación judicial lo permitiese, asumir algún tipo de representación respecto de la plataforma en términos mediáticos, como una especie de rostro exclusivo”, detalló.

Finalmente, la representante de Arsmate precisó: “Nosotros le ofrecemos a ella la posibilidad, una vez que el tribunal lo autorizara, evidentemente, de que hubiese un contrato de prestación de servicios con efectos de poder apoyar mediáticamente a la plataforma en las distintas actividades que nosotros podíamos realizar”.

