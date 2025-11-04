;

FOTO. Partieron como compañeros de trabajo y ahora andan de la mano: foto confirmaría íntima relación de dos famosos chilenos

La actriz y el periodista llevan años trabajando juntos, y desde un comienzo se vio que entre los dos había cierta química.

Alejandro Basulto

Partieron como compañeros de trabajo y ahora andan de la mano: foto confirmaría íntima relación de dos famosos chilenos

Una imagen difundida por Cecilia Gutiérrez en su canal de difusión de Instagram reavivó los rumores sobre un vínculo sentimental entre Carola Varleta y Francesco Gazzella, compañeros en el programa radial La hora del taco de Radio Universo.

En la fotografía se observa a ambos caminando de la mano por las calles de Ñuñoa, en lo que parece ser una salida en pareja. La periodista acompañó el registro con el mensaje: “Nunca es mal momento para el chismecito. ¿Se acuerdan de que les contamos hace un tiempo de Francesco Gazzella y Carolina Varleta? Hoy andaban paseando de la mano en Ñuñoa”.

Los rumores sobre una posible relación entre el conductor de Canal 13 y la actriz circulan desde hace varios meses, luego de que Cecilia Gutiérrez revelara en el programa Primer Plano que ambos habrían iniciado un romance. Según contó en esa ocasión, personas cercanas a la dupla confirmaron que la relación fue “fulminante”.

La actriz, recordada por su trabajo en teleseries chilenas, había mantenido una relación con Kabir Engel, hijo del astrólogo Pedro Engel, con quien tuvo dos hijos tras conocerse en un viaje a Alemania.

Por su parte, Francesco Gazzella fue consultado en su momento sobre el tema y respondió brevemente: “Somos buenos compañeros de trabajo, ella es una excelente compañera de trabajo”, añadiendo que se encontraba “contento”.

Ambos trabajan juntos desde hace cuatro años en Radio Universo, donde se les ha visto compartiendo, riendo y bailando en diversos registros de la emisora, lo que alimentó las versiones sobre su cercanía fuera del ámbito laboral.

La foto que confirmaría el romance entre Carola Varleta y Francesco Gazzella

