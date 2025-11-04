;

Querida periodista rompe el silencio tras inesperado despido de TV: “Me trae recuerdos de una etapa muy dura”

“El canal se está achicando tanto en contenidos como infraestructura”, describió Claudia Salas tras el fin de TV+ Informa.

Querida periodista rompe el silencio tras inesperado despido de TV: “Me trae recuerdos de una etapa muy dura”

Recientemente se dio a conocer un verdadero remezón en el área de prensa del Canal TV+. Los periodistas Matías Burboa y Claudia Salas, exintegrantes de Canal 13 y Mega, fueron despedidos de la señal.

Ambos eran parte de TV+ Informa, un espacio de noticias conducido por Álvaro Escobar e Ivette Vergara que desde el lunes no va más.

“El viernes en la noche sacamos al aire el programa con Matías Burboa, el editor, y al terminar nos contaron que se acaba y, por ende, nuestro vínculo con el canal”, explicó Salas a LUN.

Siempre es difícil quedar cesante, me trae recuerdos de una etapa muy dura que estuve un año y medio sin encontrar trabajo, pero tampoco fue sorpresivo porque el canal se está achicando tanto en contenidos como infraestructura”, añadió.

Pese a la mala noticia, valoró los aprendizajes obtenidos. “Y como de todos los lugares donde he trabajado, me llevo también amigos y compañeros de canal excelentes”, expresó.

“Hace rato que me gustaría volver a un canal grande a hacer lo mío”, concluyó en el diálogo con el medio nacional.

No está de más recordar que, en marzo de este año, también vio llegar a su fin otro de sus proyectos emblemáticos: Toc Show.

La periodista formó parte de la última etapa del programa nocturno liderado históricamente por Juan Carlos “Pollo” Valdivia.

