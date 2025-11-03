;

Tras casi 2 años con arresto domiciliario total: Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi

La excandidata a alcaldesa por Concepción logró acreditar una oferta de trabajo con la plataforma de contenido para adultos, Arsmate.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras 673 días con arresto domiciliario total, la Justicia modificó la medida cautelar que regía para Camila Polizzi y también para su expareja Sebastián Polanco.

Ambos son investigados por el denominado Caso Convenios, en la arista “Fundación En Ti”, por el presunto desfalco de 250 millones de pesos al Gobierno Regional del Bíobío.

De esta manera, la Justicia decretó que ambos quedaran con la prohibición de salir del país y firma quincenal, esto porque a Polizzi se le ha confirmado que cuenta con una oferta laboral de contrato de seis meses para la plataforma Arsmate, y que es la única que mantiene a sus dos hijas menores de edad.

Sobre esto se refirió Francisco García, abogado defensor de Camila Polizzi, quien señaló que respecto a este cambio en las cautelares que “nos tomamos esto con tranquilidad. La verdad es que es la primera vez que nosotros planteamos esto ante el tribunal, pero teníamos la convicción de que, en definitiva, los argumentos eran argumentos sólidos, y fue acogido".

Lo de la oferta de trabajo fue uno de los tantos argumentos. Ustedes saben, Camila necesita trabajar, necesita generar ingresos y tiene una oferta de trabajo y es una oferta que se debería plasmar en los próximos días”, afirmó.

En tanto, Camila Polizzi reveló que tras el cambio de cautelares “estoy un poco más tranquila”.

No puedo dar muchos detalles, pero estoy trabajando junto a Arsmate, la plataforma donde he alojado mi contenido durante este tiempo. Y se vienen algunas cosas, por supuesto, ahora puedo desplazarme durante el día, lo que permite que pueda ir a Santiago y que se puedan hacer cosas acá en Concepción también", complementó.

Cabe mencionar que la audiencia de preparación de juicio oral por este caso fue reprogramada para el 19 de enero de 2026.

