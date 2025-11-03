;

VIDEOS. Muere hijo de creador de contenido chileno tras accidente en Casablanca: su hermano, conocido cantante urbano, sigue grave

Los hechos fueron dados a conocer a través de redes sociales por medio de crudos videos del incidente.

Una tragedia golpea al mundo digital chileno. El hijo del reconocido creador de contenido, Miguel López —popular en redes como @miguel_angel_4444— falleció durante la madrugada del sábado 1 de noviembre tras un grave accidente automovilístico en Casablanca, región de Valparaíso.

En el mismo hecho resultó gravemente herido su otro hijo, el artista urbano Alex Got, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Valparaíso.

El adolescente fallecido, identificado como Maycol López, tenía 17 años y cursaba cuarto medio en el Colegio Alcántara de Peñalolén. Viajaba junto a su hermano y la pareja de este cuando el vehículo en que se trasladaban fue impactado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga.

A través de sus redes sociales, Miguel López compartió un emotivo mensaje agradeciendo el trabajo de los equipos de emergencia y pidiendo justicia: “A pesar de que falleció el Maycol, tengo al Alex aquí… Ellos hicieron todo lo posible por salvarlo. Ya tengo la patente y el nombre del camión, gracias a la gente que me ayudó en redes sociales. Te lo pido por el amor de Dios, entrégate. Me mataste a mi hijo, lo dejaste tirado”.

@miguel.4444.angel

ayúdenme a viralizarlo por favor no quiero más problemas 😭😭😭

♬ sonido original - Miguel_angel_4444

Alex Got, quien goza de popularidad en la escena urbana con más de 59 mil oyentes mensuales en Spotify, sigue en estado grave. El joven ha colaborado en temas como Prófuga, Andamos al cien y No me llames más. Su padre, visiblemente afectado, pidió cuidar y valorar a los hijos “cada día, porque uno nunca sabe cuándo se van”. La investigación continúa para dar con el paradero del conductor responsable del accidente.

