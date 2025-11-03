Una tragedia golpea al mundo digital chileno. El hijo del reconocido creador de contenido, Miguel López —popular en redes como @miguel_angel_4444— falleció durante la madrugada del sábado 1 de noviembre tras un grave accidente automovilístico en Casablanca, región de Valparaíso.

En el mismo hecho resultó gravemente herido su otro hijo, el artista urbano Alex Got, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Valparaíso.

El adolescente fallecido, identificado como Maycol López, tenía 17 años y cursaba cuarto medio en el Colegio Alcántara de Peñalolén. Viajaba junto a su hermano y la pareja de este cuando el vehículo en que se trasladaban fue impactado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga.

A través de sus redes sociales, Miguel López compartió un emotivo mensaje agradeciendo el trabajo de los equipos de emergencia y pidiendo justicia: “A pesar de que falleció el Maycol, tengo al Alex aquí… Ellos hicieron todo lo posible por salvarlo. Ya tengo la patente y el nombre del camión, gracias a la gente que me ayudó en redes sociales. Te lo pido por el amor de Dios, entrégate. Me mataste a mi hijo, lo dejaste tirado”.

Alex Got, quien goza de popularidad en la escena urbana con más de 59 mil oyentes mensuales en Spotify, sigue en estado grave. El joven ha colaborado en temas como Prófuga, Andamos al cien y No me llames más. Su padre, visiblemente afectado, pidió cuidar y valorar a los hijos “cada día, porque uno nunca sabe cuándo se van”. La investigación continúa para dar con el paradero del conductor responsable del accidente.