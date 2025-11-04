;

“Que viajen 20 horas en bus…”: las explosivas declaraciones de Marcelo Salas contra el plantel de Temuco

El presidente y dueño del cuadro albiverde volvió a expresar su descontento por la mala campaña del equipo este año.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Marcelo Salas, presidente y dueño de Deportes Temuco, volvió a manifestar su descontento por la negativa campaña que tuvo su equipo este 2025. El cuadro albiverde no logró clasificar a la Liguilla de Ascenso y terminó el año a solo 4 puntos del descenso.

En diálogo con la prensa local, esta vez el “Matador” sacó en cara las comodidades que tiene el plantel en aspectos logísticos para las concentraciones y los viajes en avión. “Si no quiero subir, no concentramos ningún partido y no viajamos en avión. Que viajen en bus normal hasta Copiapó como lo hacen muchos equipos (...) Yo hago el esfuerzo, pero quizás, tienen que viajar 20 horas en bus”, señaló.

Además, el exfutbolista nacional abordó la situación económica del club y detalló algunos costos que debió asumir. “Cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros. Ahora faltan 20, y otra vez los ponemos nosotros. Mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración…”, agregó.

Vale recodar que Marcelo Salas comentó hace unos días que se tomará un descanso y luego decidirá si continúa o no al mando de Deportes Temuco.

