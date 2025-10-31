;

VIDEO. “Ni como jugador me tocó esto”: Marcelo Salas no descarta irse de Deportes Temuco

El presidente y propietario del elenco sureño apuntó a darse unos días para evaluar su salida del equipo tras una compleja temporada.

Carlos Madariaga

“Ni como jugador me tocó esto”: Marcelo Salas no descarta irse de Deportes Temuco

"Ni como jugador me tocó esto": Marcelo Salas no descarta irse de Deportes Temuco / Cristobal Escobar/AgenciaUno

Este viernes finalizó el desarrollo de la temporada 2025 en la Primera B para Deportes Temuco, donde cerraron la campaña con un triunfo 3-0 sobre Deportes Recoleta.

Los del Ñieñol pudieron así poner fin a una racha de 12 partidos seguidos sin victorias, racha que puso en riesgo su permanencia en la categoría.

“Me voy a descansar un mes al menos, de despeje completo. Es primera vez que nos pasa esto, no estoy acostumbrado a estar sufriendo con un posible descenso, menos con el trabajo que hemos hecho. Ni como jugador me tocó esto. Es desgastante más en lo psicológico”, reconoció el presidente y dueño del club, Marcelo Salas, sin descartar dejar el cargo.

“Voy a tomar un par de días de descanso y ahí voy a tomar una decisión de si continúo o no al mando como presidente o si vendrá otra persona”, enfatizó el “Matador” en declaraciones reproducidas por Primera B Chile.

De hecho, tampoco desestimó vender su participación en el equipo. “También el tema del club, siempre hay interesados en hacerse cargo. Cuando uno está desgastado, como es mi caso, se analizan todas esas cosas. A veces quiero largar todo, pero después me dan ganas de seguir”, cerró Marcelo Salas.

