“Con nuestro modelo de juego...”: el aviso de Miranda previo al debut de Chile en el Mundial Sub 17

Chile debutará este miércoles en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. Por el Grupo K, La Roja que dirige Sebastián Miranda se estrenará ante Francia.

En la previa de este partido, el técnico chileno conversó con los medios presentes en Qatar, entre ellos ADN Deportes, y comentó: “Estamos muy ansiosos por este debut, con mucha ilusión. Este proceso empezó hace dos años y medio. Creo que hemos hecho una buena preparación”.

“Sabemos que un Mundial nos vamos a enfrentar a los mejores y con nuestro modelo de juego intentaremos competir de la mejor manera”, agregó Miranda.

En la misma línea, remarcó: “Al frente tenemos a Francia, pero intentaremos hacer prevalecer nuestra manera de jugar y que nuestros jugadores se sientan protagonistas del partido. Con esa ilusión y con esas ganas esperamos este debut en el Mundial”.

Por último, el DT de La Roja Sub 17 explicó la ausencia del entrenador Ariel Leporati en Qatar. “Cuando iniciamos el proceso de preparación de esta Sub 17 a fines del año pasado, Ariel ya estaba como ayudante de Nicolás Córdova para el Sudamericano Sub 20. Y cuando fuimos a jugar el Sudamericano Sub 17, Ariel venía con un desgaste por haber estado 28 días concentrado. Entonces, vino otro cuerpo técnico”, concluyó.