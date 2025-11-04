;

“Con nuestro modelo de juego...”: el aviso de Miranda previo al debut de Chile en el Mundial Sub 17

El DT de La Roja Sub 17 anticipó el estreno mundialista que tendrán contra Francia.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

Chile debutará este miércoles en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. Por el Grupo K, La Roja que dirige Sebastián Miranda se estrenará ante Francia.

En la previa de este partido, el técnico chileno conversó con los medios presentes en Qatar, entre ellos ADN Deportes, y comentó: “Estamos muy ansiosos por este debut, con mucha ilusión. Este proceso empezó hace dos años y medio. Creo que hemos hecho una buena preparación”.

“Sabemos que un Mundial nos vamos a enfrentar a los mejores y con nuestro modelo de juego intentaremos competir de la mejor manera”, agregó Miranda.

