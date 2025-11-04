;

Planificó, drogó a las víctimas y simuló un robo: los argumentos de Fiscalía para pedir prisión preventiva al acusado del triple homicidio en La Reina

Desde el Ministerio Público se detalló que Jorge Ugalde fue formalizado por homicidio calificado con alevosía y premeditación en contexto de violencia intrafamiliar, con agravantes por vínculo y abuso de confianza.

Durante la audiencia de formalización realizada este martes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Oriente solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Ugalde (59), imputado por el triple homicidio calificado de su cuñado, el cineasta Eduardo Cruz-Coke, y de sus dos hijos de 17 años, ambos en situación de discapacidad.

La fiscal jefa de Género, Carolina Remy-Maillet, encabezó la exposición ante el tribunal, argumentando la existencia del delito y la participación directa del acusado, quien habría actuado con alevosía y premeditación.

Según explicó, los antecedentes recopilados durante la investigación permiten acreditar que Ugalde planificó el crimen, drogó a las víctimas y simuló un robo para encubrir el hecho.

Remy-Maillet precisó que el imputado fue formalizado por homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, conforme al artículo 391, causales 1 y 5 del Código Penal, es decir, con alevosía y premeditación conocida, en calidad de autor consumado. Además, se le atribuyen las agravantes de los artículos 12 N°22 y 13, referidas a la relación con las víctimas y al abuso de confianza.

Posteriormente, el fiscal de Flagrancia, Francisco Lanas, se refirió a la necesidad de cautela, destacando el daño causado, la gravedad de los hechos y la alta pena que arriesga el imputado, que podría ir desde 15 años y un día hasta cadena perpetua.

La abogada querellante, Libertad Triviño, reforzó la tesis de un móvil económico, señalando que Ugalde y su esposa, Trinidad Cruz-Coke —también imputada en la causa—, tenían interés en una sociedad inmobiliaria con bienes en distintas comunas de la región Metropolitana, de la cual Eduardo y sus hijos eran herederos.

Por su parte, el defensor privado Marcelo Castillo pidió al tribunal decretar arresto domiciliario total, asegurando que la versión de la Fiscalía “no se ajusta a los hechos” y recordando que su representado no tiene antecedentes penales.

El Ministerio Público, sin embargo, insiste en que la libertad de Ugalde constituye un riesgo para la sociedad y el proceso investigativo, debido a la planificación, el uso de drogas de sumisión y los intentos de encubrimiento detectados por la PDI.

La resolución del tribunal sobre la medida cautelar se conocerá durante la jornada.

