;

Una máscara, helados envenenados y una coartada fallida: los estremecedores detalles del triple homicidio en La Reina

El imputado habría drogado a las víctimas, y fingido un robo para encubrir el crimen.

Nelson Quiroz

Francisca Carvajal

Máscara de mono, helados envenenados y una coartada fallida: los estremecedores detalles del triple homicidio en La Reina

Máscara de mono, helados envenenados y una coartada fallida: los estremecedores detalles del triple homicidio en La Reina

05:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un giro estremecedor tuvo el caso del triple homicidio ocurrido el 18 de octubre en La Reina, luego de que la Fiscalía formalizara este martes a Jorge Ugalde (59), cuñado del cineasta y director de fotografía Eduardo Cruz-Coke, por su presunta responsabilidad en los asesinatos de él y sus dos hijos adolescentes, ambos en situación de discapacidad.

En concreto, la hermana del realizador, Trinidad Cruz-Coke, también fue imputada en la causa.

En un comienzo, el crimen se interpretó como un parricidio seguido de suicidio. Sin embargo, las inconsistencias en los relatos de Ugalde, junto con pericias biológicas, genéticas y registros de cámaras, llevaron a la PDI a concluir que se trató de un homicidio planificado.

ADN

Un actuar planeado

Según los antecedentes expuestos, el imputado habría actuado con premeditación: la mañana del mismo día del crimen compró en un mall chino una pistola de fogueo y una máscara de mono, elementos con los que habría intentado simular un robo.

La máscara —hallada luego en su domicilio con rastros de sangre— fue una de las pruebas clave que permitió ubicarlo en la escena.

Revisa también

ADN

En tanto, las pericias toxicológicas revelaron que las víctimas fueron drogadas con un sedante de uso controlado —posiblemente con una pastilla tipo zopiclona—.

Al mismo tiempo, la investigación apuntaría a que los hijos de Eduardo murieron asfixiados, mientras que el cineasta recibió múltiples heridas cortopunzantes. Los investigadores creen que fueron atacados mientras dormían y que el crimen ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El motivo económico se perfila como el más probable. Según la Fiscalía, Eduardo se había negado a vender su parte de una propiedad familiar, lo que habría detonado un conflicto con su cuñado. Incluso se investiga un intento previo de envenenamiento, cuando Ugalde les habría regalado helados contaminados.

Un tranquilo paseo

Tras el crimen, el imputado intentó encubrir la escena, afirmando que desconocidos habían ingresado a la casa. Sin embargo, cámaras de seguridad lo mostraron esa mañana conduciendo su vehículo hacia el Canal San Carlos, donde habría arrojado una bolsa con objetos aún no recuperados.

A las pocas horas del crimen, una cámara de seguridad captó a Ugalde paseando tranquilamente a su perro por las calles cercanas a la vivienda donde yacían los cuerpos. En el video, el hombre aparece sereno, sin señales de alteración, lo que para la Fiscalía refuerza la hipótesis de que intentó proyectar normalidad tras ejecutar los asesinatos.

ADN

CAPTURA 24 HORAS

El senador Luciano Cruz-Coke, primo de la víctima, calificó lo ocurrido como “una tragedia macabra” y pidió justicia: “Eduardo era incapaz de tocar a sus hijos. Espero que se establezcan las responsabilidades como corresponde”.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad