Perú rompe relaciones con México por dar asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

Betssy Chávez | Foto de la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad

El gobierno de Perú anunció que decidió romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la exprimera ministra peruana Betssy Chávez “está siendo asilada en la residencia de la embajada” mexicana en Lima.

El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, explicó que esta decisión se tomó “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos de Perú”.

“Hoy conocimos con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en Perú”, añadió en rueda de prensa.

Ante esto, “el gobierno peruano decidió en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, finalizó el ministro.