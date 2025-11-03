;

Interceptan narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en aguas internacionales: 4 personas quedaron en prisión preventiva

Autoridades de Portugal incautaron más de una tonelada y media de droga en el Atlántico durante un operativo coordinado con agencias de EE.UU. y Reino Unido.

Martín Neut

Submarino referencial

Submarino referencial / Sean Gallup

La Policía Judicial y la Armada de Portugal interceptaron en aguas del Atlántico un semisumergible que transportaba 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica.

La operación, denominada “El Dorado”, culminó cerca de las islas Azores y dejó a cuatro tripulantes venezolanos detenidos, quienes quedaron en prisión preventiva tras ser interrogados en la isla de São Miguel, según RTP Açores.

Según informó la policía portuguesa, el operativo permitió localizar e interceptar “un semisumergible utilizado por una organización criminal transnacional que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica”.

Las autoridades no detallaron de dónde provenía la embarcación ni el puerto final al que se dirigía la droga.

Apoyo internacional

El cargamento fue trasladado al puerto de Ponta Delgada, en Azores, desde donde será enviado a Lisboa para continuar con las pericias. Durante las maniobras de remolque, el narcosubmarino se hundió en el mar.

La operación contó con apoyo internacional, incluyendo la DEA estadounidense, la National Crime Agency del Reino Unido y la Joint Interagency Task Force South.

La Policía Judicial ofrecerá más detalles este martes, en el marco de una investigación que refuerza la cooperación entre Europa y Estados Unidos contra las redes de tráfico transatlántico de drogas.

