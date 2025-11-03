;

Quién es Soraya Martínez: la chilena que llegó como refugiada y acaba de ser electa alcaldesa de Montreal en Canadá

Llegó con solo ocho años y, décadas después, hizo historia al convertirse en la primera persona racializada en liderar la segunda ciudad más grande del país.

Martín Neut

Soraya Martínez Ferrada

Soraya Martínez Ferrada / Foto: Ivanoh Demers/Radio-Canada

Hija del exilio chileno y criada en los barrios del este de Montreal, Soraya Martínez Ferrada se convirtió este 2 de noviembre en la nueva alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Canadá, tras obtener el 43% de los votos en una elección histórica.

Es la primera persona racializada en liderar la capital de Quebec y la segunda mujer en hacerlo, después de Valérie Plante, según consigna el medio RCI.

Martínez Ferrada nació en Chile y llegó a Canadá en 1980, cuando tenía ocho años, junto a su familia refugiada tras la dictadura militar.

Su historia personal —de exilio, integración y ascenso político— la ha convertido en un símbolo del Canadá diverso y multicultural que representa.

“Esta elección es un mensaje poderoso”

Antes de llegar a la alcaldía, fue diputada federal y ministra de Turismo en el gobierno de Justin Trudeau, del que renunció en febrero para competir por el liderazgo del partido Ensemble Montréal.

En su carta de dimisión expresó su compromiso con la ciudad que la acogió. “El deseo de servir a la ciudad que acogió a la joven refugiada de Chile es demasiado importante como para ignorarlo”, escribió entonces.

Al asumir el nuevo desafío, Martínez Ferrada agradeció la confianza de los votantes y destacó el valor simbólico de su elección. “Los montrealeses no solo eligieron a una alcaldesa por segunda vez consecutiva, sino también a una candidata de origen diverso. Esta elección es un mensaje poderoso”, dijo.

