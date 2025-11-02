;

Asesinan a alcalde mexicano durante celebración del Día de Muertos

Carlos Manzo Rodríguez fue baleado mientras participaba en el tradicional Festival de Velas en Michoacán. Los escoltas abatieron a uno de los atacantes y dos fueron detenidos.

Verónica Villalobos

Asesinan a alcalde mexicano durante celebración del Día de Muertos

Santiago

La violencia estremeció a Michoacán la noche de este sábado. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, conocido como “El del Sombrero”, fue asesinado a balazos mientras participaba en el Festival de Velas, una de las actividades más simbólicas del Día de Muertos.

El ataque ocurrió en la Pérgola Municipal, donde cientos de familias, incluidos numerosos niños, se reunían para presenciar el encendido de las velas. Manzo recibió seis impactos de bala y, pese a ser trasladado con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Un funcionario municipal resultó herido y permanece en estado crítico.

La rápida reacción de los escoltas permitió abatir a uno de los sicarios y detener a otros dos, quienes ya están bajo investigación para determinar su vínculo con los cárteles que operan en la zona. El Gobierno mexicano aseguró que el crimen no quedará impune.

Manzo, elegido alcalde en 2024 como candidato independiente, había sido una voz crítica frente a la violencia en el estado y la falta de apoyo federal. Su asesinato ocurre en una región marcada por la disputa de al menos cinco organizaciones criminales.

