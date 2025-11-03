Más problemas para la ANFP: árbitros del fútbol chileno suspenden sus entrenamientos hasta nuevo aviso
Según información de ADN Deportes, los jueces aquejan malos tratos por parte del ente rector.
La semana comenzó cuesta arriba para la ANFP, ya que este lunes los árbitros del fútbol chileno no se presentaron a sus entrenamientos.
Según información de ADN Deportes, el sindicato de jueces se encuentra en paro hasta nuevo aviso debido a los malos tratos por parte del ente rector que encabeza Pablo Milad.
El principal reclamo de los réferis apunta a los estacionamientos en la sede de Quilín, puesto que fueron excluidos de los espacios dentro del recinto, viéndose obligados a dejar sus vehículos en las calles aledañas.
Esta situación se produce pese a que las obras del complejo de entrenamientos José Sulantay, ya inaugurado, concluyeron hace un tiempo, por lo que los árbitros esperaban que todo volviera a la normalidad, algo que aún no ocurre y manifiestan malos tratos por parte de sus empleadores.
La situación genera preocupación en el fútbol chileno, ya que este miércoles Universidad de Chile y Everton deben ponerse al día en el Campeonato Nacional, y el paro podría afectar la realización de ese encuentro.
