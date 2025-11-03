Más problemas para la ANFP: árbitros del fútbol chileno suspenden sus entrenamientos hasta nuevo aviso

La semana comenzó cuesta arriba para la ANFP, ya que este lunes los árbitros del fútbol chileno no se presentaron a sus entrenamientos.

Según información de ADN Deportes, el sindicato de jueces se encuentra en paro hasta nuevo aviso debido a los malos tratos por parte del ente rector que encabeza Pablo Milad.

El principal reclamo de los réferis apunta a los estacionamientos en la sede de Quilín, puesto que fueron excluidos de los espacios dentro del recinto, viéndose obligados a dejar sus vehículos en las calles aledañas.

Esta situación se produce pese a que las obras del complejo de entrenamientos José Sulantay, ya inaugurado, concluyeron hace un tiempo, por lo que los árbitros esperaban que todo volviera a la normalidad, algo que aún no ocurre y manifiestan malos tratos por parte de sus empleadores.

La situación genera preocupación en el fútbol chileno, ya que este miércoles Universidad de Chile y Everton deben ponerse al día en el Campeonato Nacional, y el paro podría afectar la realización de ese encuentro.