“No tiene vuelta”: Tomás Leiva revela que fue diagnosticado con la misma enfermedad que su madre

Tomás Leiva —integrante del podcast Tomás Va a Morir— reveló que fue diagnosticado con la misma enfermedad visual que afecta a su madre.

“ Tengo glaucoma en ambos ojos , en particular en el izquierdo”, contó el comunicador.

En ese contexto, precisó que se trata de “una presión en el nervio óptico que va haciendo una excavación hasta que lo corta y quedas ciego”.

Según explicó, la afección está presente en ambos ojos, aunque “con una pronunciación más importante en el izquierdo que en el derecho”.

“Hay que ver cómo va avanzando y qué tan brígido es. El doctor quiere saber todo”, señaló, agregando que su caso se manifestó antes que el de su madre: “Mi vieja va a tener una ceguera a los 70 años; para mí va a ser 15 años antes, pero no tiene vuelta”.

“Lo chistoso del glaucoma es que yo veo bien, pero empiezas a perder visión periférica y ves por un hoyito chico, pero ves la raja”, comentó entre risas.