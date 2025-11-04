;

“No tiene vuelta”: Tomás Leiva revela que fue diagnosticado con la misma enfermedad que su madre

“Hay que ver cómo va avanzando y qué tan brígido es”, dijo el comunicador.

Cristóbal Álvarez

Instagram @mab.delacruz

Tomás Leiva —integrante del podcast Tomás Va a Morir— reveló que fue diagnosticado con la misma enfermedad visual que afecta a su madre.

Tengo glaucoma en ambos ojos, en particular en el izquierdo”, contó el comunicador.

En ese contexto, precisó que se trata de “una presión en el nervio óptico que va haciendo una excavación hasta que lo corta y quedas ciego”.

Según explicó, la afección está presente en ambos ojos, aunque “con una pronunciación más importante en el izquierdo que en el derecho”.

Hay que ver cómo va avanzando y qué tan brígido es. El doctor quiere saber todo”, señaló, agregando que su caso se manifestó antes que el de su madre: “Mi vieja va a tener una ceguera a los 70 años; para mí va a ser 15 años antes, pero no tiene vuelta”.

“Lo chistoso del glaucoma es que yo veo bien, pero empiezas a perder visión periférica y ves por un hoyito chico, pero ves la raja”, comentó entre risas.

