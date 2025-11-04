Senador Cruz-Coke por vuelco en crimen de su primo en La Reina: “Eduardo era incapaz de tocar a sus hijos”

El senador Luciano Cruz-Coke se refirió al crimen de su primo Eduardo Cruz-Coke, el fotógrafo asesinado junto a sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina.

Cabe recordar que recientemente hubo un vuelco en el caso, luego de que se detuviera a Jorge Ugalde , cuñado de la víctima, en calidad de presunto autor del triple homicidio, descartándose la hipótesis del parricidio.

“Lo que sucedió se encuadra dentro de lo que muchos de la familia pensábamos: Eduardo era una persona que era incapaz de tocar a sus hijos , una persona de un corazón enorme”, expresó el senador en un punto de prensa.

“Nunca nos cuadró”

“Esto ha sido una tragedia macabra que involucra la muerte y aparentemente el homicidio no solamente de mi primo, sino de sus dos hijos a quienes adoraba”, añadió.

En esa línea, Luciano Cruz-Coke sostuvo que “tienen que establecerse las responsabilidades penales que correspondan, si esto se trata de un triple homicidio y no un parricidio, como se pensó en un principio, asunto que a nosotros nunca nos cuadró con la personalidad de Eduardo”.

Consultado por si conocía a Jorge Ugalde, quien además es pareja de su prima Trinidad Cruz-Coke, el legislador respondió: “No lo conozco personalmente, sí es conocido entre mis familiares, porque estaba casado con la Trinidad”.