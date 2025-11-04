;

Senador Cruz-Coke por vuelco en crimen de su primo en La Reina: “Eduardo era incapaz de tocar a sus hijos”

El parlamentario aseguró que no conoce personalmente al único detenido por el triple homicidio, Jorge Ugalde, cuñado de la víctima.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Instagram @eccj

Agencia UNO | Instagram @eccj

El senador Luciano Cruz-Coke se refirió al crimen de su primo Eduardo Cruz-Coke, el fotógrafo asesinado junto a sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina.

Cabe recordar que recientemente hubo un vuelco en el caso, luego de que se detuviera a Jorge Ugalde, cuñado de la víctima, en calidad de presunto autor del triple homicidio, descartándose la hipótesis del parricidio.

Revisa también

ADN

“Lo que sucedió se encuadra dentro de lo que muchos de la familia pensábamos: Eduardo era una persona que era incapaz de tocar a sus hijos, una persona de un corazón enorme”, expresó el senador en un punto de prensa.

“Nunca nos cuadró”

“Esto ha sido una tragedia macabra que involucra la muerte y aparentemente el homicidio no solamente de mi primo, sino de sus dos hijos a quienes adoraba”, añadió.

En esa línea, Luciano Cruz-Coke sostuvo que “tienen que establecerse las responsabilidades penales que correspondan, si esto se trata de un triple homicidio y no un parricidio, como se pensó en un principio, asunto que a nosotros nunca nos cuadró con la personalidad de Eduardo”.

Consultado por si conocía a Jorge Ugalde, quien además es pareja de su prima Trinidad Cruz-Coke, el legislador respondió: “No lo conozco personalmente, sí es conocido entre mis familiares, porque estaba casado con la Trinidad”.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad