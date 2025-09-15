Integrante de Tomás Va a Morir sorprende a compañeros en pleno podcast: reveló que padece enfermedad “muy grave”

En el último capítulo del podcast Tomás Va a Morir, sus integrantes se vieron sorprendidos por una inesperada noticia. Y es que uno de ellos confesó que fue diagnosticado con una grave enfermedad cerebral .

Se trata de Alejandro ‘Buffy’ Barros, quien detalló a Tomás Leiva y Edo Caroe el diagnóstico médico que enfrentó tras una extraña sensación en el ojo izquierdo mientras estaba de vacaciones en Estados Unidos.

El geógrafo explicó que acudió a un oftalmólogo, y se sometió a una serie de exámenes. Al tener los resultados, uno llamó la atención del especialista: “Me miró y ahí se complicó todo porque me dijo: ‘Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro ’”.

“Es una de las enfermedades más graves”

Ante esto, fue derivado a un neuroftalmólogo, quien ordenó una resonancia cerebral y ocular, cuyos resultados confirmaron la presencia de daño en la mielina, sustancia que recubre las neuronas y permite la transmisión de los impulsos eléctricos.

“Cuando la mielina se va, los impulsos empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente, se pelan los cables ”, sostuvo Alejandro ‘Buffy’ Barros.

Luego, expresó: “Tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave. Es una de las enfermedades más graves que uno puede tener”.

