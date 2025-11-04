;

PDI indaga a core del Bío Bío por presunta agresión sexual en Chiguayante

La denunciante relató que fue agredida en su casa tras una reunión social. La PDI efectuó pericias y entregará los resultados a la fiscalía.

Martín Neut

Alan Bastías Urrutia

Alan Bastías Urrutia / Foto Instagram @alanbastiasurrutia

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Concepción lleva adelante una investigación contra el Core del Bío Bío, Alan Bastías Urrutia, militante del Partido Demócrata, por una presunta agresión sexual ocurrida el pasado fin de semana en la comuna de Chiguayante.

Según antecedentes policiales, la denuncia fue presentada por una mujer adulta, quien aseguró haber sido atacada en su domicilio tras compartir en una celebración con familiares y amigos, instancia en la que también habría participado Bastías.

El subprefecto Rodrigo Henríquez, jefe de la Brisex Concepción, explicó que los detectives están ejecutando diversas diligencias bajo instrucciones de la Fiscalía Local.

Diversas pericias

“La denuncia fue efectuada por una mujer mayor de edad, que refirió haber sido agredida sexualmente en su domicilio particular por un hombre también mayor de edad, luego de haber compartido en una celebración por familiares y amigos”, señaló.

Henríquez agregó que el trabajo se ha centrado en la realización de “pericias sexológicas y bioquímicas, la toma de declaración de testigos y la recuperación de registros de cámaras de seguridad”.

Gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, explicó que: “Los hechos denunciados son gravísimos y los condenamos. Por lo mismo esperamos que las instituciones relacionadas tengan la mayor diligencias posibles para abordar este caso”.

Los resultados serán remitidos próximamente al Ministerio Público, que mantiene el caso bajo investigación.

