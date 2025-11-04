;

Alcalde de Tiltil rechaza cambio de Punta Peuco a penal común: “Vamos a movilizarnos. No se la vamos a hacer fácil al gobierno”

César Mena expresó que el anuncio del Presidente Gabriel Boric “fue un balde de agua fría”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Instagram @cesarmenaretamal

Agencia UNO | Instagram @cesarmenaretamal

Fue este lunes cuando el Presidente Gabriel Boric anunció que Punta Peuco dejará de ser un penal especial para condenados por violaciones a los derechos humanos, y se convertirá en una cárcel común.

El recinto pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil y recibirá internos comunes a partir de 2026. Un anuncio que fue criticado por el alcalde de la comuna, César Mena.

Revisa también

ADN

“Nos sorprendió, fue un balde de agua fría. Fue muy irresponsable en una comuna que nos han maltratado enormemente y nos va a aumentar la delincuencia al 500%”, dijo el jefe comunal, consignó LUN.

“No se la vamos a hacer fácil al gobierno”

En ese sentido, sostuvo que “si esta cárcel se transforma en una de reos comunes, la zona roja que tenemos aumenta, porque van a llegar todas estas familias, van a empezar las tomas, ya que hay mucho terreno solo”.

“El mismo Ministerio de Justicia tiene más de diez hectáreas abandonadas. Es un tema de irresponsabilidad del gobierno y del ministro de Justicia, que es un monigote al final en este tema”, añadió el alcalde de Tiltil.

Finalmente, César Mena aseguró que “vamos a movilizarnos, no se la vamos a hacer fácil al gobierno”.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad