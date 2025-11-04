Alcalde de Tiltil rechaza cambio de Punta Peuco a penal común: “Vamos a movilizarnos. No se la vamos a hacer fácil al gobierno”

Fue este lunes cuando el Presidente Gabriel Boric anunció que Punta Peuco dejará de ser un penal especial para condenados por violaciones a los derechos humanos, y se convertirá en una cárcel común.

El recinto pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil y recibirá internos comunes a partir de 2026. Un anuncio que fue criticado por el alcalde de la comuna, César Mena.

“Nos sorprendió, fue un balde de agua fría. Fue muy irresponsable en una comuna que nos han maltratado enormemente y nos va a aumentar la delincuencia al 500%”, dijo el jefe comunal, consignó LUN.

“No se la vamos a hacer fácil al gobierno”

En ese sentido, sostuvo que “si esta cárcel se transforma en una de reos comunes, la zona roja que tenemos aumenta, porque van a llegar todas estas familias, van a empezar las tomas, ya que hay mucho terreno solo”.

“El mismo Ministerio de Justicia tiene más de diez hectáreas abandonadas. Es un tema de irresponsabilidad del gobierno y del ministro de Justicia, que es un monigote al final en este tema”, añadió el alcalde de Tiltil.

Finalmente, César Mena aseguró que “vamos a movilizarnos, no se la vamos a hacer fácil al gobierno”.