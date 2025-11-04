;

La PDI indaga las circunstancias del ataque y no descarta un posible ajuste de cuentas.

Homicidio frustrado en Lo Barnechea: hombre es baleado en la cabeza por desconocidos

Durante la tarde de este lunes, un hombre de 34 años fue baleado en la cabeza en el sector del Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea.

En concreto, el ataque ocurrió en las cercanías de su domicilio, cuando fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la víctima —que mantiene antecedentes penales— resultó con una herida de bala en la cabeza y fue trasladada de urgencia hasta la Clínica Universidad de los Andes, donde permanece internado en estado grave y con riesgo vital.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, en coordinación con el equipo ECOH del Ministerio Público, con el objetivo de establecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

