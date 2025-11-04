Hombre fue asesinado a balazos afuera de su local en Conchalí: recibió siete disparos

Durante la noche de este lunes, un hombre de 50 años fue asesinado a disparos en los exteriores de su local comercial, ubicado en el pasaje Cacique Arauco, en la comuna de Conchalí.

Según información preliminar, en el lugar se realizaron cerca de diez disparos, siete de los cuales impactaron directamente en la víctima, quien mantenía antecedentes penales.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue interceptada por desconocidos que huyeron rápidamente del lugar.

La Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI trabaja en el sitio del suceso junto a ECOH del Ministerio Público, indagando la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.