Conductores protagonizan violenta pelea en Lo Barnechea: uno de ellos sacó un serrucho y lanzó ataques contra el otro

Este jueves, cámaras de televigilancia registraron una violenta pelea protagonizada entre dos conductores en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca del mediodía. En las imágenes, dadas a conocer por T13, se observa a los involucrados discutir en un estacionamiento.

En eso, uno de ellos extrae un serrucho desde el interior de la maletera de su auto e intimida al otro conductor, quien en un primer momento intenta quitárselo.

Sin embargo, se aleja después de que el agresor lanzara una serie de ataques en su contra. Ante esto, otras personas intervinieron en la pelea y separaron a los dos hombres.

Según el medio antes citado, se informó que el agredido habría constatado lesiones tras la riña que tuvo lugar cerca de la Peluquería Javier, en El Rodeo con Camino El Huinganal.