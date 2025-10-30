;

Conductores protagonizan violenta pelea en Lo Barnechea: uno de ellos sacó un serrucho y lanzó ataques contra el otro

Producto de la magnitud de la riña, otras personas intervinieron y separaron a los involucrados.

Ruth Cárcamo

Capturas de T13

Capturas de T13

Este jueves, cámaras de televigilancia registraron una violenta pelea protagonizada entre dos conductores en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca del mediodía. En las imágenes, dadas a conocer por T13, se observa a los involucrados discutir en un estacionamiento.

Revisa también

ADN

En eso, uno de ellos extrae un serrucho desde el interior de la maletera de su auto e intimida al otro conductor, quien en un primer momento intenta quitárselo.

Sin embargo, se aleja después de que el agresor lanzara una serie de ataques en su contra. Ante esto, otras personas intervinieron en la pelea y separaron a los dos hombres.

Según el medio antes citado, se informó que el agredido habría constatado lesiones tras la riña que tuvo lugar cerca de la Peluquería Javier, en El Rodeo con Camino El Huinganal.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad