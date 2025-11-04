;

Habría lanzado bolsa al canal San Carlos: qué se sabe de Jorge Ugalde, imputado por crimen de su cuñado y sobrinos

Las contradicciones en la versión del psicólogo y la existencia de una cuantiosa herencia familiar orientaron las primeras sospechas de los investigadores.

Cristóbal Álvarez

Durante este lunes, mientras permanecía acostado en su cama —meditando— la policía detuvo a Jorge Ugalde, psicólogo de 59 años, apuntado por los investigadores como el principal responsable del crimen de su cuñado y de los hijos de este, dos adolescentes de 17 años.

En concreto, los tres fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda en La Reina, y las contradicciones en el relato de Ugalde, junto a la existencia de una millonaria herencia familiar, centraron rápidamente la atención de los investigadores en su figura.

La detención se produjo luego de una serie de diligencias que fueron estrechando el cerco en torno al sospechoso. Cámaras de seguridad lo captaron desplazándose cerca del domicilio y registros telefónicos contradicen la versión que entregó a los policías.

Adicionalmente, a ello se suman rastros genéticos encontrados en la escena y el testimonio de testigos que aseguran haberlo visto arrojando una bolsa al canal San Carlos.

Según fuentes de la investigación, el imputado había mostrado un comportamiento errático tras la desaparición de las víctimas. Los antecedentes reunidos en las últimas semanas llevaron al Ministerio Público a solicitar su detención por homicidio calificado.

La fiscalía confirmó que la audiencia de formalización se realizará este martes. En ella se detallarán las pruebas que vinculan a Ugalde con el triple homicidio.

