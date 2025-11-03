;

VIDEO. Era su cuñado y vivía con ellos: el oscuro perfil de Jorge Ugalde, detenido por triple homicidio de fotógrafo y sus dos hijos en La Reina

Jorge Ugalde Parraguez pasó de colaborar con la policía a ser imputado por homicidio.

Un drástico giro experimentó la investigación por la muerte del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, de 62 años, y sus hijos mellizos de 17, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 18 de octubre en una vivienda del sector La Cañada, en La Reina.

Lo que inicialmente se pensó como un doble parricidio seguido de suicidio, ahora se indaga como un triple homicidio tras la detención de Jorge Ugalde Parraguez, cuñado del fallecido y tío de los adolescentes.

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó este lunes la detención del sospechoso, quien residía en el mismo terreno donde se hallaron las víctimas. Ugalde, de acuerdo con los antecedentes preliminares, fue quien alertó a Carabineros sobre el hallazgo de los cuerpos, lo que hoy se investiga como parte de una posible coartada.

En un registro de cámaras de seguridad, el hombre fue captado arrojando una bolsa al canal San Carlos, hecho que habría sido clave para reorientar la investigación.

Fuentes ligadas al caso señalan que el detenido mantenía conflictos familiares y disputas económicas con Cruz-Coke, lo que habría motivado el crimen, recogió Emol. La madre de los jóvenes, quien se encontraba en Argentina por motivos de estudio, regresó a Chile tras conocerse el resultado de las pericias.

Los adolescentes fueron encontrados sin lesiones visibles en una habitación, mientras que su padre presentaba heridas cortopunzantes en el cuello. La falta del arma homicida y las inconsistencias en la escena llevaron a la PDI a descartar la hipótesis inicial de suicidio.

