Golpe político para Daniel Jadue: exalcalde debería dejar de ser militante del Partido Comunista tras quedar inhabilitado para votar

Según se explica desde el Servel, la ley es clara respecto a este tipo de situaciones.

De acuerdo a la información del Servicio Electoral (Servel), el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quedaría automáticamente fuera del registro de militantes del Partido Comunista (PC) tras perder su derecho a sufragio, en el marco del proceso judicial que enfrenta por el caso de las farmacias populares.

Según se explica desde el organismo, la ley es clara respecto a este tipo de situaciones. “El artículo 18 de la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, establece que para afiliarse a un partido político se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio”.

En esa línea, se precisó que la inhabilitación del derecho a voto conlleva la eliminación automática del Registro de Afiliados de los Partidos Políticos, si la persona figura con militancia vigente.

Además, el artículo 20 del mismo cuerpo legal dispone que solo quienes estén habilitados para sufragar pueden participar en las instancias internas, postularse a cargos o integrar comisiones partidarias.

La información se da a conocer a pocos días después de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible el recurso de protección presentado por Jadue contra el Servel, con el que buscaba revertir su exclusión de la papeleta como candidato a diputado por el Distrito 9.

El tribunal de alzada determinó que el recurso excedía el objeto de esa acción cautelar y que el asunto ya había sido resuelto por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Con esta resolución, el exjefe comunal agotó todas las vías legales para competir en las elecciones parlamentarias de este año.

