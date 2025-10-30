Daniel Jadue fuera de la papeleta: declaran inadmisible recurso del exalcalde contra el Servel

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Jadue fuera de la papeleta: declaran indamisible el recurso del ex alcalde contra el Servel

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso ingresado por Daniel jadue contra el Servel para lograr estar en la papeleta por el Distrito 9 en las elecciones parlamentarias.

Con esto, el exalcalde de Recoleta agotó todas sus opciones jurídicas para presentarse como candidato a diputado.

El recurso de protección fue presentado luego que la defensa de Jadue logró reabrir la investigación del Ministerio Público por el caso de las farmacias populares, lo que a su juicio lo habilitaba nuevamente para competir.

El trubunal de alzada estimó que el recurso excede el objeto de esa acción cautelar y que el asunto ya fue conocido por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El fallo, fechado el 30 de octubre de 2025, subraya que el recurso de protección solo procede frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que afecten garantías del artículo 20 de la Constitución, y que las peticiones formuladas deben ser conocidas por la autoridad competente, en este caso, el Tricel.

La resolución fue adoptada por la sala integrada por el ministro Mario Rojas (presidente), la ministra Iara Barrios y el ministro suplente Rodrigo Carrasco.