Habla Paola Romero, la candidata que provocó descuelgue de Desbordes hacia Republicanos: “Él no me conoce”

El descuelgue del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en favor de la candidatura del republicano Álvaro Carter por sobre la carta de su partido, Ximena Ossandón, agitó las aguas al interior de Renovación Nacional.

El jefe comunal no se guardó nada tras anunciar su apoyo a Carter: cuestionó el liderazgo del presidente de la colectividad, Rodrigo Galilea, y apuntó a la candidatura de Paola Romero, independiente con cupo RN, como el motivo para no apoyar a Ossandón.

“Después tendremos que discutir por qué se tomó esa decisión de llevar a una persona que tiene una trayectoria abiertamente y públicamente de izquierda”, dijo Desbordes en conversación con Radio ADN.

Sobre esta situación se refirió la propia Paola Romero, quien en conversación con LUN, señaló: “Estoy sorprendida”.

“Para aquellos que me conocen por más de 15 años como dirigente social saben que soy una mujer independiente políticamente, no soy ni de izquierda ni de derecha. Desbordes debe estar muy mal asesorado o informado, o preocupado porque su candidato Álvaro Carter que, de hecho no es de su partido, esté muy mal evaluado públicamente y esté peligrando su reelección”, agregó.

Sobre el porqué Desbordes afirma que ella es de izquierda, Romero manifestó que “él no me conoce ni mi trayectoria, y lo invito a conocerme”

“Yo nunca he militado en ningún partido político. Soy una dirigente social y abogada con una trayectoria como independiente, ayudando a crear juntas de vecinos, donde siempre he trabajado de forma transversal para miles de personas durante 15 años”, cerró.

Según consigna el medio mencionado anteriormente, su candidatura habría sido resistida por antiguos tweets considerados como “octubristas”, en donde, entre otras cosas, apela a que los pueblos originarios no estén marginados. “El Estado Plurinacional es fundamental”, escribió en dicha oportunidad.

Además, fue candidata a la alcaldía de La Florida en el año 2024, siendo respaldada en dicha ocasión por el Pacto Ecologista, Animalista e Independientes.