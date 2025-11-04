;

Escritor y poeta valdiviano, Óscar Díaz Antillanca, gana medalla de oro en importantes premios literarios de Estados Unidos: “Es un honor altísimo”

El autor de “Conjuros: El pulso del agua” fue galardonado en los International Latino Book Awards 2025. Otros 5.000 otros títulos competían por el galardón.

Martín Neut

Escritor y poeta valdiviano Óscar Díaz Antillanca

Escritor y poeta valdiviano Óscar Díaz Antillanca / Foto Instagram @odiazantillanca

El escritor y poeta valdiviano Óscar Díaz Antillanca, oriundo de Chaihuín, fue reconocido con la medalla de oro al mejor libro de poesía en los International Latino Book Awards 2025, realizados en California, Estados Unidos.

Su obra “Conjuros: El pulso del agua”, editada por Áurea Ediciones y financiada por el Fondo del Libro y la Lectura, fue premiada entre más de 5.000 títulos postulados.

Es un honor altísimo, sobre todo considerando que en poesía existe un nivel latinoamericano muy elevado”, expresó el autor a ADN.cl, agregando que este reconocimiento representa “algo tremendamente positivo para mi carrera como escritor”.

Poesía Sci-Fi Mapuche

Díaz Antillanca se ha destacado por su propuesta de poesía Sci-Fi Mapuche, una fusión entre la ciencia ficción y la cosmovisión ancestral.

Cuando comencé mi universo literario ‘Kalfüverso’, quise llevar la interculturalidad a los jóvenes con una propuesta refrescante, donde la mezcla de sci fi y conocimiento ancestral sirva para potenciar identidades originarias”, explicó.

Lean y escriban diariamente”

Desde su territorio, el autor reivindica el valor de escribir desde las raíces: “Para mí Chaihuín es un personaje central de mis obras, el enlace para narrar con ternura mi amor por la naturaleza y las raíces”.

El poeta adelantó que continuará con actividades culturales en la Región de Los Ríos, y envió un mensaje a los jóvenes: “Lean y escriban diariamente. Es la única forma de vencerse a uno mismo y de explorar la rica diversidad de la vida”.

