Por primera vez en la historia del Global Teacher Prize Chile: educadora de párvulos de Frutillar es reconocida como la mejor docente del país

Su enfoque emocional y ambiental en la infancia transformó prácticas educativas, inspirando a comunidades desde el sur de Chile.

Por primera vez en la historia del Global Teacher Prize Chile, una educadora de párvulos ha sido reconocida como la mejor docente del país.

Se trata de Yohana Hernández, profesional del Jardín Infantil Frutillita en Frutillar, región de Los Lagos, quien fue premiada por su enfoque innovador en el bienestar emocional infantil y el vínculo con el medioambiente.

El galardón, considerado el “Nobel de la enseñanza”, es entregado por la Fundación Varkey y organizado en Chile por Elige Educar.

En su décima edición, la ceremonia se realizó en el Teatro Municipal de Las Condes, con la presencia de autoridades como el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y representantes de UNESCO y universidades.

“Hacer justicia al trabajo que realizamos”

Yohana ha desarrollado herramientas como “El árbol del buen trato” y “El corazón de las emociones”, que promueven la autonomía y la resolución pacífica de conflictos.

“Este premio es una forma de hacer justicia al trabajo que realizamos y al papel protagónico que cumple la Educación Inicial”, expresó la docente.

Desde Elige Educar, su directora ejecutiva Verónica Cabezas destacó: “Pocas profesiones poseen la capacidad transformadora que tienen quienes se dedican a la educación inicial. Su labor es, en muchos sentidos, revolucionaria”.

Además, fueron reconocidos Nemesio Rodríguez, profesor de Lenguaje que integra inteligencia artificial en sus clases, y Luis Felipe Soto, educador musical que fomenta la inclusión a través de la “Banda de Rock JSC”.

