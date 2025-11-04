;

OS-7 allana domicilios del entorno de Ángela Vivanco en causa por presunto tráfico de influencias

Durante los procedimientos, a los tres imputados se les incautaron dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadores, con el fin de levantar evidencia digital relevante para la investigación.

Mario Vergara

OS-7 allana domicilios del entorno de Ángela Vivanco en causa por presunto tráfico de influencias / Cristobal Escobar/AgenciaUno

La tarde de este martes, personal del OS-7 de Carabineros ejecutó nuevas diligencias en la investigación por presunto tráfico de influencias que dirige la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y que involucra al entorno de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Según confirmaron fuentes del caso, se cumplieron tres órdenes de entrada y registro: una en el domicilio de Gonzalo Migueles, pareja de la exmagistrada, y las otras dos en las viviendas de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Durante los procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos —teléfonos móviles, computadores y otros soportes— con el objetivo de levantar evidencia digital relevante para la indagatoria. Los tres aludidos figuran como imputados y quedaron a la espera de eventuales citaciones del Ministerio Público, consigna La Tercera.

La fiscal Wittwer encabeza las diligencias reservadas para establecer si existieron gestiones indebidas o influencias irregulares vinculadas al ejercicio de funciones públicas. Hasta ahora no se ha informado de detenciones ni formalizaciones asociadas a los allanamientos.

El Ministerio Público continuará el análisis pericial de la información incautada y definirá los próximos pasos investigativos, que podrían incluir nuevas declaraciones, cruces de comunicaciones y solicitudes de información financiera.

