Como suele suceder en ciertas partes del año, Cristiano Ronaldo acaba de conceder una entrevista y sus respuestas, como era de esperarse, están dando la vuelta al mundo.

En una conversación con el periodista británico Piers Morgan, el portugués, que actualmente milita en el Al-Nassr, abordó su retiro y la próxima Copa del Mundo como los principales focos del diálogo.

Al ser consultado directamente por el comunicador sobre cuándo colgará los botines, “CR7”, ya de 40 años, fue directo: “Será pronto. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25 años”.

“Todo tiene un principio y un final. Soy una persona que llora fácil, no me guardo mis sentimientos. ¿Qué podría reemplazar el fútbol en mi vida? Nada. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol”, agregó.

“¿Un Mundial para definir al mejor de la historia? No es justo”

“¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo”, dijo Cristiano, reavivando el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos, aunque marcó un punto muy claro para justificar su postura.

“Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí… ¿Quieren una Copa del Mundo para definir al mejor jugador de la historia? ¿Una competición con seis o siete partidos? ¿Les parece justo?”, sostuvo el “Bicho”.

Además, también aseguró que planea casarse con Georgina Rodríguez una vez terminado el Mundial de 2026, remarcando que “ojalá sea ya con el trofeo”.