Ojo Coquimbo: estos son los equipos sudamericanos ya clasificados para la Copa Libertadores 2026

Clasificó hace varios días, y llegará como el monarca del fútbol chileno. Coquimbo Unido tiene varios meses para planificar lo que será su participación en la Copa Libertadores 2026, instancia a la que arribará como el flamante campeón chileno.

A los ‘piratas’ se les sumará O’Higgins, Universidad Católica, Palestino, Cobresal, Audax Italiano o la Universidad de Chile como “Chile 2 y 3″, además del campeón de la Copa Chile (Deportes Limache o Huachipato), que será el “Chile 4″.

Es por lo mismo que en el norte ya comienzan a mirar lo que será el cuadro del próximo año, a la espera por supuesto del sorteo para la fase de grupos que será el 2026.

Pese a lo anterior, en Coquimbo Unido ya saben de algunos posibles rivales. Cuadros de los otros nueve países del continente se perfilan como posibles rivales del ‘barbón’ en lo que será su segunda participación en la Copa Libertadores.

Los equipos clasificados para la Copa Libertadores 2026