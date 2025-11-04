;

Ojo Coquimbo: estos son los equipos sudamericanos ya clasificados para la Copa Libertadores 2026

Los ‘piratas’ ya comienzan a proyectar lo que será el próximo año su participación en el torneo continental de clubes.

Gonzalo Miranda

Foto: @coquimbounidooficial

Foto: @coquimbounidooficial

Clasificó hace varios días, y llegará como el monarca del fútbol chileno. Coquimbo Unido tiene varios meses para planificar lo que será su participación en la Copa Libertadores 2026, instancia a la que arribará como el flamante campeón chileno.

A los ‘piratas’ se les sumará O’Higgins, Universidad Católica, Palestino, Cobresal, Audax Italiano o la Universidad de Chile como “Chile 2 y 3″, además del campeón de la Copa Chile (Deportes Limache o Huachipato), que será el “Chile 4″.

Es por lo mismo que en el norte ya comienzan a mirar lo que será el cuadro del próximo año, a la espera por supuesto del sorteo para la fase de grupos que será el 2026.

Pese a lo anterior, en Coquimbo Unido ya saben de algunos posibles rivales. Cuadros de los otros nueve países del continente se perfilan como posibles rivales del ‘barbón’ en lo que será su segunda participación en la Copa Libertadores.

Los equipos clasificados para la Copa Libertadores 2026

  • Independiente Santa Fe (Colombia)
  • Universitario (Perú)
  • Platense (Argentina)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Independiente del Valle (Ecuador)
  • Libertad (Paraguay)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Cusco (Perú)
  • Nacional (Uruguay)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Universidad Central (Venezuela)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Carabobo (Venezuela)

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad