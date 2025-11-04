Con 45 años, Cristian Campestrini consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol chileno tras coronarse campeón de la Primera B con Universidad de Concepción, convirtiéndose en uno de los jugadores más veteranos del balompié nacional.

Este martes, el guardameta titular en el título del “Campanil” conversó con Los Tenores de la Tarde, donde reveló su deseo de seguir atajando con el cuadro sureño en la máxima categoría.

“Desde el día uno formamos un gran grupo humano, antes que grandes jugadores. Después, claramente hay un torneo con grandes equipos, de jerarquía y con mayores presupuestos, pero acá lo principal fue lo que engendramos desde el principio: la humildad y el trabajo”, comenzó diciendo el portero argentino.

“Desde un principio el plantel se armó para entrar en liguilla. Después, obviamente, nos fuimos ilusionando, pero lo principal en la primera rueda era terminar lo más cerca de los punteros y comenzar la segunda de la mejor manera. Tuvimos la suerte de meter siete triunfos en ocho partidos”, agregó.

Sobre su continuidad en el conjunto universitario, señaló: “Yo soy un apasionado de esto. Donde se me abran las puertas, seré feliz de seguir compitiendo y defendiendo un arco. A mis 45 años, lograr otro título en mi carrera es una bendición enorme”.

Además, se refirió a la edad en la que pretende colgar los guantes: “La idea es seguir jugando. Tengo mi hinchada propia, que quiere que ataje hasta los 48, así que seguiré trabajando en todos los aspectos. Esto no es un cuidado de dos meses: son 24 años de profesional. Trataré de seguir aportando mi granito de arena, ojalá en Universidad de Concepción, y cumplir el sueño de volver a atajar en Primera”, sentenció Campestrini.