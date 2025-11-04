Detienen a dos sospechosos por venta de peligrosos explosivos en Calama: los ofrecían por Instagram
Los dos detenidos quedaron en prisión preventiva mientras se investiga el origen del material explosivo.
Durante este martes, una investigación encabezada por la Fiscalía de Calama y Carabineros del OS-7 permitió la detención de dos personas, un hombre y una mujer, ambos chilenos, por el delito de venta ilegal de explosivos a través de redes sociales.
Concretamente, la indagatoria se inició luego de que personal policial detectara publicaciones en Instagram que ofrecían emulsiones de dinamita a $400 mil.
Tras diversas diligencias, los agentes lograron identificar a los involucrados y detenerlos cuando se desplazaban en un vehículo que transportaba una caja con dos emulsiones marca Emulnor 3000 y dos mechas lentas, según información preliminar.
Revisa también:
Posteriormente, se realizó un allanamiento en un domicilio de Calama, donde se incautaron una caja con booster multiplicador de energía, 99 detonadores, un cargador con dos municiones 9 mm, dos emulsiones adicionales, trozos de mecha y $140 mil en efectivo.
Los imputados fueron formalizados por transporte y almacenamiento ilegal de explosivos, tenencia de partes de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. A solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de 120 días para la investigación.
“Ahora lo que resta es determinar la procedencia de estos elementos y por qué estaban en manos de estas personas, atendida la peligrosidad que encierra su manipulación y uso”, señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la detención fue producto de un trabajo coordinado que permitió anticipar los movimientos de los imputados.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.