Detienen a dos sospechosos por venta de peligrosos explosivos en Calama: los ofrecían por Instagram

Los dos detenidos quedaron en prisión preventiva mientras se investiga el origen del material explosivo.

Cristóbal Álvarez

Durante este martes, una investigación encabezada por la Fiscalía de Calama y Carabineros del OS-7 permitió la detención de dos personas, un hombre y una mujer, ambos chilenos, por el delito de venta ilegal de explosivos a través de redes sociales.

Concretamente, la indagatoria se inició luego de que personal policial detectara publicaciones en Instagram que ofrecían emulsiones de dinamita a $400 mil.

Tras diversas diligencias, los agentes lograron identificar a los involucrados y detenerlos cuando se desplazaban en un vehículo que transportaba una caja con dos emulsiones marca Emulnor 3000 y dos mechas lentas, según información preliminar.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en un domicilio de Calama, donde se incautaron una caja con booster multiplicador de energía, 99 detonadores, un cargador con dos municiones 9 mm, dos emulsiones adicionales, trozos de mecha y $140 mil en efectivo.

Los imputados fueron formalizados por transporte y almacenamiento ilegal de explosivos, tenencia de partes de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. A solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

“Ahora lo que resta es determinar la procedencia de estos elementos y por qué estaban en manos de estas personas, atendida la peligrosidad que encierra su manipulación y uso”, señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la detención fue producto de un trabajo coordinado que permitió anticipar los movimientos de los imputados.

