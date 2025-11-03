Un trabajador muere y otro resulta con el 80% de su cuerpo quemado tras explosión en maestranza de Calama

Un hombre murió y otro quedó en riesgo vital luego de producirse una explosión mientras se encontraban trabajando en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió el pasado sábado a eso de las 20.00 horas, cuando los trabajadores pintaban un camión aljibe en una maestranza, ubicada en el sector de Puerto Seco.

Fue en ese momento en que –por circunstancias que se indagan– se produjo la explosión. Debido al impacto, la víctima fatal salió eyectada , perdiendo la vida en el lugar.

Mientras que el segundo trabajador resultó “con lesiones de carácter graves, con el 80% de su cuerpo quemado”, dijo el subteniente de Carabineros Daniel Silva, consignó El Mercurio de Calama.