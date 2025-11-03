;

Un trabajador muere y otro resulta con el 80% de su cuerpo quemado tras explosión en maestranza de Calama

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cuando los dos trabajadores se encontraban pintando un camión aljibe.

Ruth Cárcamo

Facebook Analiza Maule

Facebook Analiza Maule

Un hombre murió y otro quedó en riesgo vital luego de producirse una explosión mientras se encontraban trabajando en la ciudad de Calama, región de Antofagasta.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió el pasado sábado a eso de las 20.00 horas, cuando los trabajadores pintaban un camión aljibe en una maestranza, ubicada en el sector de Puerto Seco.

Revisa también

ADN

Fue en ese momento en que –por circunstancias que se indagan– se produjo la explosión. Debido al impacto, la víctima fatal salió eyectada, perdiendo la vida en el lugar.

Mientras que el segundo trabajador resultó “con lesiones de carácter graves, con el 80% de su cuerpo quemado”, dijo el subteniente de Carabineros Daniel Silva, consignó El Mercurio de Calama.

“El personal de SAMU indica que se encuentra en riesgo vital, donde se le presta los primeros auxilios para tratar de salvar su vida”, añadió. Y señaló que la investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad