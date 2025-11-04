;

Decretan prisión preventiva para el cuñado de Eduardo Cruz-Coke por el triple homicidio en La Reina

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, que acusa al imputado de planificar el crimen y simular un robo para encubrir los asesinatos del cineasta y sus hijos.

Nelson Quiroz

Francisca Carvajal

01:37

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de Jorge Ugalde Parraguez (59), imputado como autor del triple homicidio calificado de su cuñado, el cineasta Eduardo Cruz-Coke, y de sus dos hijos de 17 años, ambos en situación de discapacidad.

En concreto, los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre en una vivienda ubicada en la comuna de La Reina.

Durante la audiencia, la fiscal jefa de Género de la Fiscalía Oriente, Carolina Remy-Maillet, presentó los antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, acreditan la existencia del delito y la participación directa del acusado, quien habría actuado con alevosía y premeditación.

Según la investigación, Ugalde planificó el crimen, drogó a las víctimas y simuló un robo para desviar la atención de los investigadores.

Remy-Maillet precisó que el imputado fue formalizado por homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, conforme al artículo 391, causales 1 y 5 del Código Penal, en calidad de autor consumado. Además, se le atribuyeron las agravantes de los artículos 12 N°22 y 13, relacionadas con el vínculo familiar y el abuso de confianza.

El fiscal de Flagrancia, Francisco Lanas, argumentó la necesidad de la prisión preventiva por la gravedad del delito, el daño causado y el alto riesgo para la sociedad, recordando que el imputado arriesga una pena que va desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo.

Por su parte, la abogada querellante, Libertad Triviño, planteó que el móvil del crimen habría sido económico, pues Ugalde y su esposa, Trinidad Cruz-Coke —también imputada en la causa—, tenían interés en una sociedad inmobiliaria con bienes heredados por las víctimas.

En tanto, la defensa solicitó arresto domiciliario total, argumentando que el imputado no cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó su reclusión preventiva, considerando la magnitud del crimen y el riesgo de fuga.

