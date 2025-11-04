;

Adolescente fue asaltado y amenazado con arma de fuego afuera de colegio en Macul: habría rencillas previas

Carabineros detuvo a dos de los implicados y recuperó las especies robadas junto a una pistola modificada.

Cristóbal Álvarez

Adolescente fue asaltado y amenazado con arma de fuego afuera de colegio en Macul: habría rencillas previas

Durante la tarde de este lunes, Carabineros concurrió a un establecimiento educacional ubicado en calle Los Evangelistas, en la comuna de Macul, luego de que un menor denunciara haber sido interceptado por seis jóvenes que lo increparon y agredieron por rencillas anteriores.

Según el relato de la víctima, los agresores lo golpearon con un bastón retráctil y le sustrajeron su mochila y otras especies personales.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, en medio del ataque, uno de los involucrados extrajo desde su ropa un arma de fuego tipo pistola y la mostró al grupo de alumnos que se encontraba en el lugar antes de huir.

Gracias a la acción de Carabineros de la Prefectura Oriente, personal de la PAR Oriente logró detener a dos de los implicados, quienes fueron sindicados por la víctima y se mantenían en posesión de un arma de fuego modificada.

Ambos adolescentes quedaron a disposición de la justicia y pasarán a control de detención durante la jornada del martes.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad