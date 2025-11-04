Adolescente fue asaltado y amenazado con arma de fuego afuera de colegio en Macul: habría rencillas previas
Carabineros detuvo a dos de los implicados y recuperó las especies robadas junto a una pistola modificada.
Durante la tarde de este lunes, Carabineros concurrió a un establecimiento educacional ubicado en calle Los Evangelistas, en la comuna de Macul, luego de que un menor denunciara haber sido interceptado por seis jóvenes que lo increparon y agredieron por rencillas anteriores.
Según el relato de la víctima, los agresores lo golpearon con un bastón retráctil y le sustrajeron su mochila y otras especies personales.
Sin embargo, en medio del ataque, uno de los involucrados extrajo desde su ropa un arma de fuego tipo pistola y la mostró al grupo de alumnos que se encontraba en el lugar antes de huir.
Gracias a la acción de Carabineros de la Prefectura Oriente, personal de la PAR Oriente logró detener a dos de los implicados, quienes fueron sindicados por la víctima y se mantenían en posesión de un arma de fuego modificada.
Ambos adolescentes quedaron a disposición de la justicia y pasarán a control de detención durante la jornada del martes.
