;

Le robaron la mochila: joven estudiante fue acuchillado por grupo de delincuentes en Macul

Cámaras de televigilancia registraron la agresión de al menos cinco sujetos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

18 DE OCTUBRE DE 2025, LA REINA 3 fallecidos al interior de un domicilio en la comuna de La Reina, Carabineros y Seguridad Ciudadana en el lugar. FOTO:SEBASTIÁN RÍOS/AGENCIAUNO

18 DE OCTUBRE DE 2025, LA REINA 3 fallecidos al interior de un domicilio en la comuna de La Reina, Carabineros y Seguridad Ciudadana en el lugar. FOTO:SEBASTIÁN RÍOS/AGENCIAUNO

Durante la noche de este miércoles, un joven estudiante fue acuchillado por un grupo de desconocidos que lo asaltaron para robarle su mochila en la comuna de Macul.

Revisa también:

ADN

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas en la esquina de Nicomedes Guzmán con Jorge Quevedo, donde cámaras de televigilancia registraron la participación de al menos cinco individuos.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por vecinos del sector y posteriormente trasladada por Carabineros en una patrulla hasta un recinto asistencial, donde se constató que sufrió lesiones de carácter leve.

Personal policial revisa las imágenes para identificar a los responsables del robo y la agresión.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad