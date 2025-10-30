Le robaron la mochila: joven estudiante fue acuchillado por grupo de delincuentes en Macul

18 DE OCTUBRE DE 2025, LA REINA 3 fallecidos al interior de un domicilio en la comuna de La Reina, Carabineros y Seguridad Ciudadana en el lugar. FOTO:SEBASTIÁN RÍOS/AGENCIAUNO

Durante la noche de este miércoles, un joven estudiante fue acuchillado por un grupo de desconocidos que lo asaltaron para robarle su mochila en la comuna de Macul.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas en la esquina de Nicomedes Guzmán con Jorge Quevedo, donde cámaras de televigilancia registraron la participación de al menos cinco individuos.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por vecinos del sector y posteriormente trasladada por Carabineros en una patrulla hasta un recinto asistencial, donde se constató que sufrió lesiones de carácter leve.

Personal policial revisa las imágenes para identificar a los responsables del robo y la agresión.