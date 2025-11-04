;

VIDEO. Tenso momento tras el debate presidencial: guardia golpea a hombre que dio palmetazo a Kaiser

Luego de más de dos horas de cruces, el candidato nacional libertario se vio envuelto en un incidente con un espectador.

Nelson Quiroz

Diana Copa

Captura

Captura

Un tenso momento se vivió a la salida del penúltimo debate presidencial organizado por la ARCHI en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, este martes.

Tras más de dos horas de discusión marcada por temas como derechos humanos, migración y seguridad, el candidato Johannes Kaiser protagonizó un incidente con un asistente del público mientras abandonaba el recinto.

ADN

4 de noviembre de 2025/SANTIAGO Los candidatos presidenciales, Marco Enriquez-Ominami, José Antonio Kast, Franco Parisi, Eduardo Artes, Harold Mayne-Nicholls, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Jeannette Jara, posan para la foto oficial en el debate Archi 2025, realizado en la casa central de la Pontificia Universidad Católica. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

El hecho ocurre luego de una jornada marcada por las polémicas declaraciones del abanderado nacional libertario sobre Punta Peuco, donde señaló que en su eventual gobierno los va a mandar a todos a su casa, en referencia a eventuales indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos.

ADN

Respecto al incidente, en un video se observa cómo un hombre se acerca al postulante del Partido Nacional Libertario y le da una palmada en la espalda. Sin embargo, de inmediato, guardias de seguridad del evento, no ligados al postulante a La Moneda, reaccionaron contra el sujeto, generando un forcejeo.

Hasta el momento, ni Kaiser ni su comando se han referido al altercado ocurrido en el exterior del recinto. En tanto, el hombre fue contenido y llevado por parte de Carabineros a constatar lesiones a un recinto asistencial.

