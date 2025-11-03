;

VIDEO. ¿Volverá a Colo Colo? Brayan Cortés da pistas sobre su futuro tras coronarse campeón con Peñarol

El arquero destacó su rendimiento con el “Manya”, elenco que le brindó sus primeros dos títulos fuera del país.

Carlos Madariaga

¿Volverá a Colo Colo? Brayan Cortés da pistas sobre su futuro tras coronarse campeón con Peñarol / 1950foto

Brayan Cortés vive horas dulces luego de obtener el trofeo del Torneo de Clausura con Peñarol, elenco al que llegó este segundo semestre.

A eso se suma también el título de la Copa Uruguay que ganó a mediados de la semana pasada. “Ha sido una semana maravillosa, redonda. Son mis primeros títulos afuera de Chile. Queda lo más importante, vienen partidos que son finales y hay que estar a la altura”, explicó el iquiqueño en la zona mixta post partido ante Defensor Sporting, valorando su rendimiento en el “Manya”.

Me han tocado partidos buenos y otros con errores. El equipo está fuerte. Nos hemos preparado y en este partido lo demostramos”, aludió el exseleccionado nacional, recordando también su paso por Colo Colo como base para defender la portería en Peñarol, donde recién en este último juego recibió su primer gol jugando en el Campeón del Siglo.

“Es difícil, hay harta responsabilidad, pero disfruto del día a día. Vengo también de un equipo que es grande en Chile y sé lo que es esa responsabilidad. Me la tomo como tal y me preparo para aportar al equipo”, reconoció Brayan Cortés, que deberá volver al “Cacique” en diciembre, cuando finalice su préstamo.

Sin embargo, el propio portero dio pistas sobre su futuro. “Quiero seguir acá, si es que se da. Se verá en su momento. Estoy muy tranquilo, feliz. Vivo el día a día. Después se hablará. Estoy muy feliz, mi familia está bien y espero que eso se vea reflejado en la cancha”, concluyó el jugador de 30 años.

