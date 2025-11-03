Ni en el futsal hay paz: suspenden Superclásico por invasión de hinchas / Instagram @claudiocphoto

Ayer domingo comenzaba la disputa de la Liguilla Final del fútbol sala, el futsal, el cual tenía agendado, como plato fuerte, el choque entre Colo Colo y la U de Chile.

El partido se desarrolló en el Polideportivo de La Florida, donde los albos ejercieron su localía.

Sin embargo, cuando Colo Colo se imponía por 2-1, el partido debió ser suspendido por parte de la ANFP.

Según información de Redgol, cerca de 30 fanáticos albos ingresaron a la fuerza al recinto deportivo, sobrepasando la seguridad del lugar, en protesta por no poder ingresar a ver el compromiso.

Pese a que hubo orden en el ingreso de los fanáticos que seleccionó Colo Colo para estar en el Polideportivo de La Florida, este grupo entró sin ser revisado y, ante la falta de garantías, los organizadores suspendieron el compromiso.

Ahora dependerá del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolver qué pasará con el tiempo restante del duelo.