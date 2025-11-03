La desazón de Esteban Paredes tras el descenso a la Segunda División Profesional de Santiago Morning

Santiago Morning entró ayer domingo ya descendido a la Segunda División Profesional tras la determinación emanada el viernes por el TAS, el cual ratificó la resta de 9 puntos, heredada de la temporada pasada.

Ya sin nada que hacer desde la cancha para evitar la pérdida de la categoría, el “Chago” goleó a San Luis de Quillota en el Municipal de La Pintana.

En ese contexto, la directiva del cuadro bohemio se expresó tras consumarse el cierre de la temporada. “Hicimos un gran campeonato. Hicimos 38 puntos en cancha. Es lamentable lo que ocurrió. Esos nueve puntos que nos faltan, que fueron del año pasado, tendrían que habernos quitado el año pasado, no este año. Es lamentable, no sé quienes son los jueces que dictaminan esto“, remarcó el gerente deportivo del club, Esteban Paredes, en declaraciones reproducidas por Primera B Chile.

Aun cuando por su permanencia en la banca del equipo, Santiago Morning sufrió otro castigo adicional, el exdelantero descartó establecer responsabilidades.

“Buscar culpables en estos momentos es fácil, pero creo que esto nos tiene que enseñar, por cosas administrativas, que no nos tienen que ocurrir más y estar más preocupados de esas cosas para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó el año pasado“, recaló Esteban Paredes.

Eso sí, resaltó que seguirá en Santiago Morning. “Vamos a juntarnos en la semana, hay que ver qué es lo que vamos a pensar para, obviamente, seguir”, cerró el directivo de los descendidos microbuseros.